Kết thúc điều tra bổ sung vụ án Shark Thủy, đề nghị truy tố 29 bị can

Ngày 22/9, Bộ Công an cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ban hành kết luận điều tra bổ sung vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn giáo dục Egroup, Công ty cổ phần Đầu tư và phân phối Egame, Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ Nhất Trần cùng các đơn vị liên quan.

Bị can Nguyễn Ngọc Thủy chịu trách nhiệm chính trong vụ án với số tiền chiếm đoạt là hơn 7.677 tỷ đồng của 10.063 người bị hại.

Cơ quan điều tra đề nghị truy tố 29 bị can về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Đưa hối lộ” và “Nhận hối lộ”. Cùng ngày, cơ quan điều tra gửi thông báo kết thúc điều tra đến các bị hại, đương sự và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Trước đó, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã trả hồ sơ để điều tra bổ sung lần thứ nhất. Theo cáo trạng được ban hành trước đó, Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy) và Nguyễn Mạnh Phú bị truy tố về hai tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Đưa hối lộ”; Tống Thị Kim Liên bị truy tố về tội “Nhận hối lộ”. 26 bị can còn lại bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo nội dung cáo trạng trước đó, từ năm 2014, ông Thủy bị cáo buộc chỉ đạo nâng khống vốn điều lệ và số cổ phần của Egroup, từ 32 tỷ đồng lên 962,5 tỷ đồng, sau đó sử dụng Công ty Egame để huy động tiền thông qua chuyển nhượng cổ phần.

Bằng các thủ đoạn trên, từ năm 2015 đến 2023, Nguyễn Ngọc Thủy và đồng phạm đã chiếm đoạt của 10.063 người bị hại số tiền hơn 7.677 tỷ đồng.

Cáo trạng xác định, bị can Nguyễn Ngọc Thủy (Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Egroup và Công ty Egame) là người chủ mưu, chỉ đạo thực hiện hành vi phạm tội và sử dụng tiền chiếm đoạt, phải chịu trách nhiệm chính trong vụ án với số tiền chiếm đoạt là hơn 7.677 tỷ đồng của 10.063 người bị hại.