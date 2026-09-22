Kết thúc điều tra bổ sung vụ án Egroup, đề nghị truy tố 29 bị can

Chiều 22/9, Bộ Công an thông tin về kết quả điều tra bổ sung vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Đưa hối lộ, Nhận hối lộ" xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn giáo dục Egroup, Công ty cổ phần Đầu tư và phân phối Egame, Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ Nhất Trần và các đơn vị có liên quan.

Vụ án do Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Cục Cảnh sát kinh tế, Bộ Công an) thụ lý điều tra theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 25/QĐ-CSKT-P6 ngày 21/3/2024 và Quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự số 2975/QĐ-CSKT-P6 ngày 1/12/2024.

Trước đó, ngày 13/11/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành Bản kết luận điều tra số 56/BKLĐT-CSKT-P6, đề nghị truy tố các bị can trong vụ án.

Sau đó, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 59/2026/HSST-QĐ ngày 30/6/2026 và Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 3) ban hành Quyết định số 02/QĐ-VKSTC-V3 ngày 27/7/2026 về việc trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

Trên cơ sở kết quả điều tra bổ sung và căn cứ khoản 4 Điều 232 Bộ luật Tố tụng hình sự, ngày 22/9/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ban hành Bản kết luận điều tra bổ sung số 88/QĐ-CSKT-P6, đề nghị truy tố 29 bị can về 3 tội danh: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Đưa hối lộ và Nhận hối lộ, quy định tại các Điều 174, 364 và 354 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ban hành Thông báo số 26527/TB-CSKT-P6 về việc kết thúc điều tra vụ án hình sự, gửi đến các đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan là bị hại, đương sự và người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan.