Kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 ngày 2/10 - Vietlott 2/10

Vietlott Mega 6/45 ngày 2/10 - Kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 hàng tuần được cập nhật trên Báo Giáo dục và Thời đại.

Thời gian quay số mở thưởng của xổ số Mega 6/45 ngày 2/10 bắt đầu vào lúc 18h.

Kết quả và giá trị giải thưởng Vietlott hôm nay (2/10) sẽ cập nhật đầy đủ sau 18h30.

Vietlott 2/10 - Xổ số Mega 6/45 2/10 - Vietlott Mega 2/10 - Kết quả xổ số Vietlott thứ Sáu ngày 2/10/2026

Chi tiết cơ cấu giải thưởng Mega 6/45

Giải Jackpot: Trùng khớp 6 số, giải thưởng trị giá tối thiểu 12 tỷ đồng và tích lũy.

Giải Nhất: Trùng khớp 5 số, giải thưởng trị giá 10 triệu đồng.

Giải Nhì: Trùng khớp 4 số, giải thưởng trị giá 300.000 đồng.

Giải Ba: Trùng khớp 3 số, giải thưởng trị giá 30.000 đồng.

Lưu ý:

Các số dự thưởng trùng khớp với kết quả quay thưởng, không cần theo thứ tự.

Nếu vé trúng nhiều hạng giải thì người trúng thưởng chỉ được lĩnh một hạng giải có giá trị cao nhất.

Nếu có nhiều người chơi cùng trúng giải Jackpot thì giải thưởng sẽ chia đều theo tỷ lệ giá trị tham gia dự thưởng của người trúng thưởng.