Kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45: Giải thưởng 35 tỷ đồng tiếp tục vô chủ

Tại kỳ quay số mở thưởng lần thứ 262 tối ngày 25/3, giải Jackpot Mega 6/45 hơn 35 tỷ đồng vẫn chưa tìm thấy người trúng.

Được biết, bộ số trúng giải Jackpot của loại hình xổ số Mega 6/45 lần này là 04 – 10 – 13 – 22 – 38 – 42. Với bộ số này, phía đại diện truyền thông công ty Vietlott cho biết, không có tấm vé nào được phát hành trong thời gian vừa qua may mắn trúng giải thưởng đặc biệt trị giá hơn 35 tỷ đồng này.

Kết quả xổ số Vietlott loại hình Mega 6/45 ngày 25/3: Giải thưởng 35 tỷ đồng tiếp tục vô chủ

Tuy vậy, nối tiếp kỳ quay lần trước, kỳ này, phía công ty ghi nhận có 30 giải nhất trị giá 10 triệu đồng, 1.582 giải nhì trị giá 300 nghìn đồng và 26.101 giải ba trị giá 30 nghìn đồng. Trước đó, vào ngày quay thưởng 23/3 của loại hình này, với dãy số may mắn là 03 - 06 – 12 – 22 - 26 – 35, giải thưởng Jackpot cũng không tìm ra chủ nhân.

Mặc dù loại hình xổ số Mega 6/45 vẫn chưa tìm ra được chủ nhân của giải Jackpot nhiều tỷ đồng, nhưng đại diện truyền thông công ty Vietlott cho biết, sản phẩm Power 6/55 lại ghi nhận có 2 khách hàng trúng giải Jackpot 2, mỗi người trúng hơn 18 tỷ đồng.

Đặc biệt, 2 chủ nhân may mắn trúng giải này đều cùng quê miền Tây Nam Bộ, mỗi người sẽ thực lĩnh 18,6 tỷ đồng.

Theo đó, một trong 2 người trúng giải Vietlott là anh H.H.Đ ( ở An Giang) mua 2 vé tại huyện Bến Lức (Long An) và người còn lại mua 5 vé tại Hà Tiên (Kiên Giang).

Khách hàng hiếm hoi công khai hình ảnh khi nhận giải Vietlott

Ngày 22/3, anh H.H.Đ tới chi nhánh Vietlott tại Cần Thơ để nhận thưởng, tuy nhiên, khác với những người trúng thưởng khác, anh Đ. từ chối đeo mặt nạ, và công khai hình ảnh thật khi nhận thưởng. Sau khi trừ thuế, anh này thực nhận được số tiền trên 16,8 tỷ đồng.

Anh Đ. hiện làm công nhân trong ngành luyện thép. Anh chàng may mắn này mua hai vé số điện toán gần chợ Gò Đen ở Long An và một vé trúng Jackpot 2. Sau khi nhận giải, anh H.H.Đ quyết định dành 100 triệu đồng để thực hiện các chương trình an sinh xã hội, từ thiện.

Video: MC thời tiết ăn mừng thắng xổ số 10 tỷ đồng trên sóng trực tiếp

Văn Phong