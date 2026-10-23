Kết quả xổ số Vietlott Max 3D thứ Sáu ngày 23/10 - Vietlott 23/10

Kết quả xổ số Vietlott Max 3D được cập nhật trên Báo Giáo dục và Thời đại từ 18h – 18h30 Thứ 2, Thứ 4, Thứ 6.

Xổ số Vietlott Max 3D là sản phẩm phát hành qua thiết bị đầu cuối. Người trúng thưởng sẽ được lĩnh thưởng ngay sau khi kết thúc quay số và kéo dài trong vòng 60 ngày.

Khách hàng có thể đến các điểm bán hàng, trung tâm xổ số tự chọn gần nhất để mua vé.

Vé xổ số tự chọn dãy số Max 3D bán hàng ngày và kết thúc bán vé trước thời điểm quay số mở thưởng của sản phẩm là 15 phút.

Trực tiếp kết quả Xổ số Vietlott Max 3D - Vietlott 23/10 Kết quả xổ số Vietlott ngày 23/10

Cơ cấu giải thưởng MAX 3D cơ bản

Xổ số VIETLOTT MAX 3D gồm 4 hạng giải, được quay số 20 lần trong mỗi kỳ quay số mở thưởng để chọn ra số trúng giải, cụ thể:

Giải Nhất: Quay số mở thưởng 2 lần chọn ra 2 số có 3 chữ số.

Giải Nhì: Quay số mở thưởng 4 lần chọn ra 4 số, mỗi số có 4 chữ số.

Giải Ba: Quay số mở thưởng 6 lần chọn ra 6 số, mỗi số có 3 chữ số.

Giải Khuyến khích: Quay số mở thưởng 8 lần, chọn ra 8 số, mỗi số có 3 chữ số.

XS MAD 3D là chơi hai số có 3 chữ số, gồm 7 hạng giải, dựa vào kết quả quay số mở thưởng của cách chơi một số có 3 chữ số cơ bản.