Kết quả xổ số miền Trung hôm nay ngày 31/10/2026
Kết quả xổ số miền Trung hôm nay thứ Bảy ngày 31/10/2026 gồm các xổ số Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Đắk Nông. Xem trực tiếp kết quả XSMT 31/10 được cập nhật nhanh trên VietNamNet.
Kết quả xổ số miền Trung hôm nay ngày 31/10/2026
Kết quả xổ số miền Trung (XSMT) ngày 31/10/2026 được quay thưởng và công bố vào lúc 17h10 bởi công ty xổ số kiến thiết Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Đắk Nông.
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Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/ket-qua-xo-so-mien-trung-hom-nay-ngay-31-10-2026-xsmt-thu-bay-hang-tuan-2570088.html