Kết quả xổ số miền Trung hôm nay ngày 29/10/2026 

Bài dự thi "Viết và bình chọn Trường học Hạnh phúc 2026"Đứng trước ngưỡng cửa chia tay ngôi trường từng gắn bó 3 năm, Nguyễn Thị Mai Hương bày tỏ: "Minh Phú trong tôi không chỉ là một ngôi trường. Đó là nơi tôi đã thấy mình dần lớn lên".