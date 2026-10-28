Kết quả xổ số miền Trung hôm nay ngày 28/10/2026
Kết quả xổ số miền Trung hôm nay thứ Tư ngày 28/10/2026 gồm các xổ số Đà Nẵng và Khánh Hòa. Xem trực tiếp kết quả XSMT 28/10 được cập nhật nhanh trên VietNamNet.
Kết quả xổ số miền Trung hôm nay ngày 28/10/2026 (cập nhật)
Kết quả xổ số miền Trung (XSMT) ngày 28/10/2026 được quay thưởng và công bố vào lúc 17h10 bởi công ty xổ số kiến thiết Đà Nẵng và Khánh Hòa.
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Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/ket-qua-xo-so-mien-trung-hom-nay-ngay-28-10-2026-xsmt-thu-tu-hang-tuan-2569047.html