Kết quả xổ số miền Trung hôm nay ngày 27/10/2026

Dự thảo Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi) đề xuất mở rộng nguồn hiến, trong đó cho phép người dưới 18 tuổi hiến mô tái sinh trong những điều kiện nghiêm ngặt. Quy định này được kỳ vọng góp phần tăng cơ hội điều trị cho bệnh nhi, đồng thời đặt ra yêu cầu cao về bảo vệ quyền trẻ em và ngăn chặn hành vi trục lợi.