Kết quả xổ số miền Trung hôm nay ngày 26/10/2026
Kết quả xổ số miền Trung hôm nay thứ Hai ngày 26/10/2026 gồm các xổ số Huế và Phú Yên. Xem trực tiếp kết quả XSMT 26/10 được cập nhật nhanh trên VietNamNet.
Kết quả xổ số miền Trung hôm nay ngày 26/10/2026
Kết quả xổ số miền Trung (XSMT) ngày 26/10/2026 được quay thưởng và công bố vào lúc 17h10 bởi công ty xổ số kiến thiết Huế và Phú Yên.
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Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/ket-qua-xo-so-mien-trung-hom-nay-ngay-26-10-2026-xsmt-thu-hai-hang-tuan-2568348.html