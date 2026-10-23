Kết quả xổ số miền Trung hôm nay ngày 23/10/2026

Sau ngày 20/10, khi rộn rã hoa quà trên mạng xã hội lắng xuống, điều còn lại đằng sau không ít cánh cửa gia đình lại là sự câm lặng. Ở đó, nỗi tủi hờn của người phụ nữ không đến từ thiếu thốn vật chất, mà gợn lên từ cảm giác bị bỏ quên bởi chính người đàn ông bên cạnh mình.