Kết quả xổ số miền Trung hôm nay ngày 23/10/2026
Kết quả xổ số miền Trung hôm nay thứ Sáu ngày 23/10/2026 gồm các xổ số Gia Lai và Ninh Thuận. Xem trực tiếp kết quả XSMT 23/10 được cập nhật nhanh trên VietNamNet.
Kết quả xổ số miền Trung hôm nay ngày 23/10/2026
Kết quả xổ số miền Trung (XSMT) ngày 23/10/2026 được quay thưởng và công bố vào lúc 17h10 bởi công ty xổ số kiến thiết Gia Lai và Ninh Thuận.
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Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/ket-qua-xo-so-mien-trung-hom-nay-ngay-23-10-2026-xsmt-thu-sau-hang-tuan-2567246.html