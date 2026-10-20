Kết quả xổ số miền Trung hôm nay ngày 20/10/2026
Kết quả xổ số miền Trung hôm nay thứ Ba ngày 20/10/2026 gồm các xổ số Đắk Lắk và Quảng Nam. Xem trực tiếp kết quả XSMT 20/10 được cập nhật nhanh trên VietNamNet.
Kết quả xổ số miền Trung hôm nay ngày 20/10/2026 (cập nhật)
Kết quả xổ số miền Trung (XSMT) ngày 20/10/2026 được quay thưởng và công bố vào lúc 17h10 bởi công ty xổ số kiến thiết Đắk Lắk và Quảng Nam.
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Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/ket-qua-xo-so-mien-trung-hom-nay-ngay-20-10-2026-xsmt-thu-ba-hang-tuan-2566535.html