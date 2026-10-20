Kết quả xổ số miền Trung hôm nay ngày 20/10/2026

Ba dây điện cực, trong đó một dây phải luồn qua những nhánh tĩnh mạch nhỏ và ngoằn ngoèo trên bề mặt tim, được đặt chính xác ở vùng mỏm của trái tim đã suy yếu nặng, nhằm phục hồi sức co bóp. Đó là những thao tác đòi hỏi độ chính xác cao trong ca cấy máy tạo nhịp 3 buồng mà các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Phương Đông vừa hoàn tất trong chưa đầy một giờ.