Kết quả xổ số miền Trung hôm nay ngày 2/11/2026 

Một điệu nhảy, câu nói lạ hay thử thách đang gây sốt trên TikTok có thể nhanh chóng trở thành điều trẻ muốn bắt chước. Nhưng đằng sau những phút giây giải trí tưởng chừng vô hại là không ít nội dung lệch chuẩn, cạm bẫy khó lường. Khi trẻ chưa đủ khả năng phân biệt đúng sai, sự thiếu vắng hướng dẫn của người lớn có thể khiến các em dễ dàng bị cuốn theo đám đông.