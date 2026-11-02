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Kết quả xổ số miền Trung hôm nay ngày 2/11/2026

Kết quả xổ số miền Trung hôm nay thứ Hai ngày 2/11/2026 gồm các xổ số Thừa Thiên Huế và Phú Yên. Xem trực tiếp kết quả XSMT 2/11 được cập nhật nhanh trên VietNamNet.

Báo VietnamNet
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Kết quả xổ số miền Trung hôm nay ngày 2/11/2026 

Kết quả xổ số miền Trung (XSMT) ngày 2/11/2026 được quay thưởng và công bố vào lúc 17h10 bởi công ty xổ số kiến thiết Thừa Thiên Huế và Phú Yên.

Kết quả XSMT 3 ngày gần đây 

Kết quả XSMT ngày 1/11/2026

Kết quả XSMT ngày 31/10/2026

Kết quả XSMT ngày 31/10/2026

Kết quả XSMT ngày 30/10/2026

Kết quả XSMT ngày 30/10/2026

Phan Đậu

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/ket-qua-xo-so-mien-trung-hom-nay-ngay-2-11-2026-xsmt-thu-hai-hang-tuan-2570386.html