Kết quả xổ số miền Trung hôm nay ngày 2/11/2026
Kết quả xổ số miền Trung hôm nay thứ Hai ngày 2/11/2026 gồm các xổ số Thừa Thiên Huế và Phú Yên. Xem trực tiếp kết quả XSMT 2/11 được cập nhật nhanh trên VietNamNet.
Kết quả xổ số miền Trung hôm nay ngày 2/11/2026
Kết quả xổ số miền Trung (XSMT) ngày 2/11/2026 được quay thưởng và công bố vào lúc 17h10 bởi công ty xổ số kiến thiết Thừa Thiên Huế và Phú Yên.
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Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/ket-qua-xo-so-mien-trung-hom-nay-ngay-2-11-2026-xsmt-thu-hai-hang-tuan-2570386.html