Kết quả xổ số miền Trung hôm nay ngày 19/10/2026 

Đang gây mê cho bệnh nhân, một bác sĩ nhận tin mẹ đột ngột qua đời vì đột quỵ. Anh vẫn cố giữ bình tĩnh, tiếp tục theo dõi bệnh nhân đến khi thủ thuật kết thúc. Xong việc, anh mới nói với đồng nghiệp: “Mẹ anh vừa mất. Anh xin phép về trước nhé!”.