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Kết quả xổ số miền Trung hôm nay ngày 18/10/2026

Kết quả xổ số miền Trung hôm nay thứ Bảy ngày 18/10/2026 gồm các xổ số Khánh Hòa, Kon Tum, Huế. Xem trực tiếp kết quả XSMT 18/10 được cập nhật nhanh trên VietNamNet.

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Kết quả xổ số miền Trung hôm nay ngày 18/10/2026 

Kết quả xổ số miền Trung (XSMT) ngày 18/10/2026 được quay thưởng và công bố vào lúc 17h10 bởi công ty xổ số kiến thiết Khánh Hòa, Kon Tum, Huế.

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Hoàng Dung

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/ket-qua-xo-so-mien-trung-hom-nay-ngay-18-10-2026-xsmt-chu-nhat-hang-tuan-2565931.html