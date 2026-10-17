Kết quả xổ số miền Trung hôm nay ngày 17/10/2026 

Gần 30 năm làm vợ, tôi vẫn nghĩ những lúc đau ốm, vợ chồng sẽ là chỗ dựa của nhau. Nhưng sau một lần nhập viện, thấy phản ứng của chồng, tôi mới nhận ra có những sự hy sinh đã trở thành điều quá đỗi quen thuộc, đến mức người nhận đôi khi chẳng còn nghĩ đó là tình yêu cần được đáp lại.