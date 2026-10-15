Kết quả xổ số miền Trung hôm nay ngày 15/10/2026
Kết quả xổ số miền Trung hôm nay thứ Năm ngày 15/10/2026 gồm các xổ số Bình Định, Quảng Trị, Quảng Bình. Xem trực tiếp kết quả XSMT 15/10 được cập nhật nhanh trên VietNamNet.
Kết quả xổ số miền Trung hôm nay ngày 15/10/2026
Kết quả xổ số miền Trung (XSMT) ngày 15/10/2026 được quay thưởng và công bố vào lúc 17h10 bởi công ty xổ số kiến thiết Bình Định, Quảng Trị, Quảng Bình.
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Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/ket-qua-xo-so-mien-trung-hom-nay-ngay-15-10-2026-xsmt-thu-nam-hang-tuan-2564931.html