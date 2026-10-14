Kết quả xổ số miền Trung hôm nay ngày 14/10/2026

Năm 2023, tôi 32 tuổi và mang thai đứa con thứ hai sau một thời gian dài chờ đợi. Tôi từng nghĩ mình sẽ có một thai kỳ bình thường như bao người mẹ khác: Háo hức đếm từng tuần, đoán xem con giống ba hay giống mẹ, rồi chuẩn bị quần áo, khăn sữa để đón con chào đời. Nhưng suốt những tháng ấy, tôi chẳng dám nghĩ xa đến thế. Điều tôi mong nhất chỉ là trái tim bé nhỏ trong bụng vẫn tiếp tục đập, con bình an ở lại với tôi thêm một ngày.