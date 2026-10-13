Kết quả xổ số miền Trung hôm nay ngày 13/10/2026
Kết quả xổ số miền Trung hôm nay thứ Ba ngày 13/10/2026 gồm các xổ số Đắk Lắk, Quảng Nam. Xem trực tiếp kết quả XSMT 13/10 được cập nhật nhanh trên VietNamNet.
Kết quả xổ số miền Trung hôm nay ngày 13/10/2026
Kết quả xổ số miền Trung (XSMT) ngày 13/10/2026 được quay thưởng và công bố vào lúc 17h10 bởi công ty xổ số kiến thiết Đắk Lắk, Quảng Nam.
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Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/ket-qua-xo-so-mien-trung-hom-nay-ngay-13-10-2026-xsmt-thu-ba-hang-tuan-2564203.html