Kết quả xổ số miền Trung hôm nay ngày 11/10/2026
Kết quả xổ số miền Trung hôm nay Chủ Nhật ngày 11/10/2026 gồm các xổ số Khánh Hoà, Kon Tum và Thừa Thiên Huế. Xem trực tiếp kết quả XSMT 11/10 được cập nhật nhanh trên VietNamNet.
Kết quả xổ số miền Trung hôm nay ngày 11/10/2026 (cập nhật)
Kết quả xổ số miền Trung (XSMT) ngày 11/10/2026 được quay thưởng và công bố vào lúc 17h10 bởi các công ty xổ số kiến thiết Khánh Hoà, Kon Tum và Thừa Thiên Huế.
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Kết quả XSMT ngày 10/10/2026
Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/ket-qua-xo-so-mien-trung-hom-nay-ngay-11-10-2026-xsmt-chu-nhat-hang-tuan-2563712.html