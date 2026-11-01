Kết quả xổ số miền Trung hôm nay ngày 01/11/2026

Luôn nhường nhịn, sẵn sàng giúp đỡ nhưng lại thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, tổn thương? Đó có thể là dấu hiệu bạn đang ở trong một mối quan hệ thiếu công bằng, nơi sự tử tế bị xem như điều hiển nhiên. Nhận diện sớm những biểu hiện này sẽ giúp bạn biết cách đặt giới hạn và bảo vệ bản thân.