Kết quả xổ số miền Nam hôm nay ngày 30/10/2026 

Tôi từng nghĩ hạnh phúc phải là một điều gì đó rất đẹp. Cho đến khi tôi nhìn thấy mẹ tôi tóc bết vì sữa, quần áo nhàu nhĩ, tay bế em gái út của tôi, mắt thâm quầng vì mất ngủ - và cha tôi vẫn nhìn mẹ bằng ánh mắt của một chàng trai đang yêu.