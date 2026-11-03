Kết quả xổ số miền Nam hôm nay ngày 3/11/2026
Kết quả xổ số miền Nam hôm nay thứ Ba ngày 3/11/2026 gồm các xổ số Bến Tre, Vũng Tàu và Bạc Liêu. Xem trực tiếp kết quả XSMN 3/11 được cập nhật nhanh trên VietNamNet.
Kết quả xổ số miền Nam hôm nay ngày 3/11/2026
Kết quả xổ số miền Nam (XSMN) ngày 3/11/2026 được quay thưởng và công bố vào lúc 16h10 bởi công ty xổ số kiến thiết Bến Tre, Vũng Tàu và Bạc Liêu.
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Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/ket-qua-xo-so-mien-nam-hom-nay-ngay-3-11-2026-xsmn-thu-ba-hang-tuan-2570388.html