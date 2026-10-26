Kết quả xổ số miền Nam hôm nay ngày 26/10/2026

Ở một số thành phố ở châu Âu, biểu tượng “drinking water” hay “eau potable” (nước uống trực tiếp) đã xuất hiện khá lâu. Ở Việt Nam, một số vườn hoa, khuôn viên trường đại học tại Hà Nội đang dần xuất hiện các trụ nước uống trực tiếp. Đi bộ thể dục qua một vài vườn hoa công cộng, tôi bắt gặp những trụ nước như thế. Chợt nhớ về những trụ máy nước thời bao cấp, phải đi tới cả cây số gánh nước về gia đình, câu chuyện ấy hiện chỉ còn trong ký ức…