Kết quả xổ số miền Nam hôm nay ngày 23/10/2026 

Những ngày gần đây, hình ảnh nhiều người nằm phơi nắng giữa trưa được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội, kèm những lời kể về giấc ngủ ngon hơn, cơ thể khỏe khoắn và tinh thần cải thiện. Tuy nhiên, đằng sau trào lưu tưởng chừng có lợi ấy là những nguy cơ khó lường mà không phải ai cũng nhận thức được đầy đủ.