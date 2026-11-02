Kết quả xổ số miền Nam hôm nay ngày 2/11/2026
Kết quả xổ số miền Nam hôm nay thứ Hai ngày 2/11/2026 gồm các xổ số TPHCM, Đồng Tháp và Cà Mau. Xem trực tiếp kết quả XSMN 2/11 được cập nhật nhanh trên VietNamNet.
Kết quả xổ số miền Nam hôm nay ngày 2/11/2026
Kết quả xổ số miền Nam (XSMN) ngày 2/11/2026 được quay thưởng và công bố vào lúc 16h10 bởi công ty xổ số kiến thiết TPHCM, Đồng Tháp và Cà Mau.
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Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/ket-qua-xo-so-mien-nam-hom-nay-ngay-2-11-2026-xsmn-thu-hai-hang-tuan-2570381.html