Kết quả xổ số miền Nam hôm nay ngày 2/11/2026 

Từ những bất đồng trong sinh hoạt hằng ngày, mâu thuẫn giữa ông Nguyễn Ngọc Lan và con trai ở Tổ dân phố Cổ Nhuế Hoàng, phường Xuân Đỉnh (Hà Nội) ngày càng căng thẳng. Bằng sự kiên trì, khéo léo và cách phân tích thấu tình, đạt lý, các hòa giải viên đã giúp hai cha con giãi bày những khúc mắc, nhận ra điều chưa đúng trong cách ứng xử để gìn giữ tình cảm gia đình.