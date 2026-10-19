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Kết quả xổ số miền Nam hôm nay ngày 19/10/2026

Kết quả xổ số miền Nam hôm nay thứ Hai ngày 19/10/2026 gồm các xổ số TPHCM, Đồng Tháp và Cà Mau. Xem trực tiếp kết quả XSMN 19/10 được cập nhật nhanh trên VietNamNet.

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Kết quả xổ số miền Nam hôm nay ngày 19/10/2026 (cập nhật)

Kết quả xổ số miền Nam (XSMN) ngày 19/10/2026 được quay thưởng và công bố vào lúc 16h10 bởi công ty xổ số kiến thiết TPHCM, Đồng Tháp và Cà Mau.

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Phan Đậu

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/ket-qua-xo-so-mien-nam-hom-nay-ngay-19-10-2026-xsmn-thu-hai-hang-tuan-2566197.html