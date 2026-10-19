Kết quả xổ số miền Nam hôm nay ngày 19/10/2026

Từ cô gái trẻ rời Hà Nội theo đuổi ước mơ đến người phụ nữ vượt qua những biến cố lớn trong cuộc đời nơi đất khách, Nguyễn Lê Hoa đã đi qua một hành trình nhiều mất mát nhưng cũng đầy nghị lực. Và trong sâu thẳm tâm hồn chị, Hà Nội vẫn luôn là miền thương nhớ, nơi những ký ức được đánh thức.