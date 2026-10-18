Kết quả xổ số miền Nam hôm nay ngày 18/10/2026
Kết quả xổ số miền Nam hôm nay Chủ nhật ngày 18/10/2026 gồm các xổ số Tiền Giang, Kiên Giang và Đà Lạt. Xem trực tiếp kết quả XSMN 18/10 được cập nhật nhanh trên VietNamNet.
Kết quả xổ số miền Nam hôm nay ngày 18/10/2026
Kết quả xổ số miền Nam (XSMN) ngày 18/10/2026 được quay thưởng và công bố vào lúc 16h10 bởi công ty xổ số kiến thiết Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt.
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Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/ket-qua-xo-so-mien-nam-hom-nay-ngay-18-10-2026-xsmn-chu-nhat-hang-tuan-2565928.html