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Kết quả xổ số miền Nam hôm nay ngày 16/10/2026

Kết quả xổ số miền Nam hôm nay thứ Sáu ngày 16/10/2026 gồm các xổ số Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh. Xem trực tiếp kết quả XSMN 16/10 được cập nhật nhanh trên VietNamNet.

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Kết quả xổ số miền Nam hôm nay ngày 16/10/2026 

Kết quả xổ số miền Nam (XSMN) ngày 16/10/2026 được quay thưởng và công bố vào lúc 16h10 bởi công ty xổ số kiến thiết Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh.

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Hoàng Dung

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/ket-qua-xo-so-mien-nam-hom-nay-ngay-16-10-2026-xsmn-thu-sau-hang-tuan-2565328.html