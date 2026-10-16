Kết quả xổ số miền Nam hôm nay ngày 16/10/2026 

Ngày 16-10, Sở Y tế TPHCM cho biết, sau khi ghi nhận 3 học sinh Trường THCS Hai Bà Trưng (xã Hiệp Phước), mắc bệnh não mô cầu nhóm B, trong đó 1 em đã tử vong, sở đã khẩn trương chỉ đạo các đơn vị y tế phối hợp với ngành giáo dục và chính quyền địa phương triển khai đồng bộ các biện pháp giám sát, điều tra dịch tễ, dự phòng và kiểm soát nguy cơ lây lan.