Kết quả xổ số miền Nam hôm nay ngày 15/10/2026

Giáo sư Yoshida Lay Myint (Đại học Nagasaki, Nhật Bản) có nhiều đóng góp trong nghiên cứu khoa học và hợp tác y tế Việt Nam – Nhật Bản. Các công trình nghiên cứu có sự đóng góp của ông đã được công bố trong hơn 100 bài báo khoa học.