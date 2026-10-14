Kết quả xổ số miền Nam hôm nay ngày 14/10/2026 

Ai nhờ cũng giúp, đi đâu cũng sẵn sàng bỏ tiền chiêu đãi bạn bè, nhưng khi vợ xin thêm tiền mua thuốc cho con, người chồng lại tra hỏi từng khoản. Cho đến khi vô tình xem điện thoại của chồng, Kim mới phát hiện sự thật khiến chị suy sụp.