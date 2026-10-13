Kết quả xổ số miền Nam hôm nay ngày 13/10/2026 :

Ngày 13-10, Sở Y tế tỉnh Gia Lai cho biết, đang chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) khu vực Bồng Sơn tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng làm rõ việc bé gái 34 tháng tuổi tử vong khi điều trị tại bệnh viện.