Kết quả xổ số miền Nam hôm nay ngày 12/10/2026
Kết quả xổ số miền Nam hôm nay thứ Hai ngày 12/10/2026. Xem trực tiếp kết quả XSMN 12/10 được cập nhật nhanh trên VietNamNet.
Kết quả xổ số miền Nam hôm nay ngày 12/10/2026
Kết quả xổ số miền Nam (XSMN) ngày 12/10/2026 được quay thưởng và công bố vào lúc 16h10 bởi công ty xổ số kiến thiết TPHCM, Đồng Tháp, Cà Mau
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Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/ket-qua-xo-so-mien-nam-hom-nay-ngay-12-10-2026-xsmn-thu-hai-hang-tuan-2563915.html