Kết quả xổ số miền Nam hôm nay ngày 12/10/2026 

Trẻ mắc dị tật khe hở môi, vòm miệng và một số dị tật bẩm sinh khác thường cần điều trị qua nhiều giai đoạn, thậm chí trải qua nhiều lần phẫu thuật. Với những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, việc tiếp cận dịch vụ y tế chuyên sâu còn nhiều trở ngại. Chương trình phẫu thuật nhân đạo tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba là cầu nối, giúp trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tiếp cận phương pháp điều trị, tìm lại nụ cười và tự tin bước vào tương lai.