Kết quả xổ số miền Nam (XSMN) ngày 11/11/2026 được quay thưởng và công bố vào lúc 16h10 bởi công ty xổ số kiến thiết Đồng Nai, Cần Thơ và Sóc Trăng.

Kết quả xổ số miền Nam hôm nay ngày 11/11/2026 Kết quả XSMN 3 ngày gần đây

Thông tin cần biết khi trúng thưởng xổ số miền Nam

Khi trúng thưởng xổ số miền Nam, người chơi cần bảo quản vé nguyên hình, nguyên khổ, không rách rời, chắp vá, tẩy xóa hoặc sửa chữa. Vé phải còn trong thời hạn lĩnh thưởng và có thông tin phù hợp với kết quả do công ty xổ số kiến thiết công bố.

Thời hạn lĩnh thưởng là 30 ngày kể từ ngày xác định kết quả trúng thưởng. Quá thời hạn này, vé không còn giá trị nhận giải.

Với những giải thưởng có giá trị nhỏ, người trúng có thể nhận tiền tại đại lý hoặc điểm trả thưởng được ủy quyền. Đối với giải thưởng lớn, người trúng nên đến trực tiếp công ty xổ số kiến thiết phát hành tờ vé để được kiểm tra và hướng dẫn làm thủ tục.

Khi lĩnh thưởng, người trúng cần mang theo vé trúng thưởng và giấy tờ tùy thân hợp lệ như căn cước công dân hoặc hộ chiếu. Trường hợp không thể trực tiếp nhận giải vì nguyên nhân khách quan, người trúng có thể ủy quyền cho người đại diện hợp pháp theo quy định.

Cơ cấu giải thưởng xổ số miền Nam

Giải Tám: Trùng 2 số cuối, nhận 100 nghìn đồng. VD: vé số 009179, giải Tám là 79.

Giải Bảy: Trùng 3 số cuối, nhận 200 nghìn đồng. VD: vé số 009179, giải Bảy là 179.

Giải Sáu: Trùng 4 số cuối một trong 3 giải Sáu, nhận 400 nghìn đồng. VD: vé số 009179 trùng giải Sáu là 9179.

Giải Năm: Trùng 4 số cuối, nhận 1 triệu đồng. VD: vé số 009179 trùng giải Năm là 9179.

Giải Tư: Trùng 5 số cuối một trong 7 giải Tư, nhận 3 triệu đồng. VD: vé số 009179 trùng một giải Tư là 09179.

Giải Ba: Trùng 5 số cuối một trong 2 giải Ba, nhận 10 triệu đồng. VD: vé số 009179 trùng một giải Ba là 09179.

Giải Nhì: Trùng 5 số cuối, nhận 15 triệu đồng. VD: vé số 009179 trùng giải Nhì là 09179.

Giải Đặc biệt: Trùng toàn bộ 6 số, nhận 2 tỷ đồng.

Vé số truyền thống miền Nam phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).

Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.

Kết quả xổ số miền Nam có 9 giải (từ giải Đặc biệt đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.