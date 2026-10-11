Kết quả xổ số miền Nam hôm nay ngày 11/10/2026

Mày đay mạn tính gây ảnh hưởng đáng kể đến chất lượng cuộc sống của người bệnh bởi những cơn ngứa dai dẳng xuất hiện rồi biến mất bất chợt. Việc nhận diện đúng cơ chế sinh bệnh, loại bỏ các hiểu lầm trong chẩn đoán và tuân thủ phác đồ điều trị từng bậc là yếu tố then chốt giúp kiểm soát triệu chứng hiệu quả.