Kết quả xổ số miền Nam hôm nay ngày 10/10/2026

Kết quả nghiên cứu đăng trên báo Tempo ngày 9/10 cho biết phương pháp xạ trị định vị thân (SBRT) đã cho thấy kết quả kiểm soát ung thư tuyến tiền liệt khu trú khả quan sau thời gian theo dõi dài hạn, đồng thời giúp hạn chế một số tác dụng phụ so với phẫu thuật.