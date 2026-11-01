Kết quả xổ số miền Nam hôm nay ngày 01/11/2026 

Không chỉ biết nghe lời, quấn quýt bên chủ, chú heo tên Ột ở xã Phú Hòa, TP Đồng Nai còn khiến nhiều người bất ngờ bởi thói quen sống sạch sẽ, biết đi vệ sinh đúng chỗ và đặc biệt là có thể tự mở vòi nước để tắm cho mình.