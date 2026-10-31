Kết quả xổ số miền Bắc hôm nay ngày 31/10/2026 

Nữ tử tù Christa Pike, người bị kết án tử hình vì sát hại một bạn học vào năm 1995, cho biết vẫn phải chịu những cơn đau thể xác kéo dài và tổn thương tinh thần sau khi sống sót trong vụ hành quyết bất thành hồi tháng trước.