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Kết quả xổ số miền Bắc hôm nay ngày 30/10/2026

Kết quả xổ số miền Bắc hôm nay thứ Sáu ngày 30/10/2026. Xem trực tiếp kết quả XSMB 30/10 được cập nhật nhanh trên VietNamNet.

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Kết quả xổ số miền Bắc hôm nay ngày 30/10/2026 

Kết quả xổ số miền Bắc (XSMB) ngày 30/10/2026 được quay thưởng và công bố vào lúc 18h10 bởi công ty xổ số kiến thiết Hải Phòng.

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Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/ket-qua-xo-so-mien-bac-hom-nay-ngay-30-10-2026-xsmb-thu-sau-hang-tuan-2569718.html