Kết quả xổ số miền Bắc hôm nay ngày 30/10/2026 

Bài dự thi "Viết và bình chọn Trường học Hạnh phúc 2026"Không chỉ có bảng đen và điểm số, hạnh phúc của những năm tháng nội trú được dệt nên từ sự chăm chút từng bữa ăn, giấc ngủ và vòng tay chở che thầm lặng của thầy cô. Bài dự thi của em Nguyễn Hoàng Linh là lời tri ân chân thành gửi đến "ngôi nhà thứ hai" - nơi ươm mầm lòng nhân ái và chắp cánh cho những tháng ngày niên thiếu ấm áp tình thương.