Kết quả xổ số miền Bắc hôm nay ngày 3/11/2026

Bệnh tay chân miệng ở trẻ em có thể gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm và diễn tiến tử vong rất nhanh nếu không được theo dõi, xử lý kịp thời. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết từ chuyên gia y tế về cách chăm sóc da, vệ sinh răng miệng và nhận biết các dấu hiệu chuyển nặng của trẻ ngay tại nhà.