Kết quả xổ số miền Bắc hôm nay ngày 24/10/2026 

Ông Trương Mua ở khối phố Phú Bình đang điều trị tai biến liệt tứ chi tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam. Trong khi gia cảnh vốn đã khó khăn với người vợ già yếu và con trai mắc bệnh down, gia đình ông đang rất cần sự chung tay giúp đỡ từ các nhà hảo tâm để trang trải chi phí.