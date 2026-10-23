Kết quả xổ số miền Bắc hôm nay ngày 23/10/2026

Những trường hợp nhập viện sau khi sử dụng thuốc lá điện tử đang phơi bày mặt trái của sản phẩm được nhiều người trẻ xem là ít nguy hại. Với bác sĩ, cuộc chiến giành lại sự sống cho người bệnh đôi khi chỉ là bước đầu. Phía sau một ca ngộ độc còn là nguy cơ tổn thương lâu dài, sự lệ thuộc nicotine và bài toán giúp người sử dụng dừng lại trước khi quá muộn.