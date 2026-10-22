Kết quả xổ số miền Bắc hôm nay ngày 22/10/2026 

Sau đổ vỡ hôn nhân, không ít người cha, người mẹ phải đối diện với một lựa chọn khó khăn: tìm kiếm hạnh phúc mới hay tiếp tục sống theo kỳ vọng của con cái. Tình yêu thương và trách nhiệm với con là điều không thể phủ nhận. Nhưng khi con đã trưởng thành, liệu có công bằng nếu cha mẹ vẫn phải hy sinh hạnh phúc riêng để gìn giữ hình ảnh một gia đình đã không còn nguyên vẹn?