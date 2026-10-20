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Kết quả xổ số miền Bắc hôm nay ngày 20/10/2026

Kết quả xổ số miền Bắc hôm nay thứ Ba ngày 20/10/2026. Xem trực tiếp kết quả XSMB 20/10 được cập nhật nhanh trên VietNamNet.

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Kết quả xổ số miền Bắc hôm nay ngày 20/10/2026

Kết quả xổ số miền Bắc (XSMB) ngày 20/10/2026 được quay thưởng và công bố vào lúc 18h10 bởi công ty xổ số kiến thiết Quảng Ninh.

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Phan Đậu

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/ket-qua-xo-so-mien-bac-hom-nay-ngay-20-10-2026-xsmb-thu-ba-hang-tuan-2566536.html