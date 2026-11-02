Kết quả xổ số miền Bắc hôm nay ngày 2/11/2026 

Hạnh phúc đôi khi bắt đầu từ việc có người lắng nghe, thấu hiểu và sẻ chia giữa những ngày khó khăn nhất. Với dự án Tell me, những kết nối giản dị tại bệnh viện đang góp phần mang đến niềm vui, điểm tựa tinh thần cho người nhà bệnh nhân, những người thường âm thầm đứng phía sau hành trình điều trị của người thân.