Kết quả xổ số miền Bắc hôm nay ngày 15/10/2026 

Loãng xương thường tiến triển âm thầm ở người trên 50 tuổi, đặc biệt ở phụ nữ, khiến nhiều trường hợp chỉ được phát hiện khi xảy ra gãy xương. Theo các chuyên gia y tế, việc xây dựng khối lượng xương tối ưu từ khi còn trẻ, kết hợp dinh dưỡng hợp lý và vận động thường xuyên, là nền tảng quan trọng để giảm nguy cơ loãng xương về sau.