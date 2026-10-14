Kết quả xổ số miền Bắc hôm nay ngày 14/10/2026 

Phát hiện cá nóc chết dạt vào bờ biển, một người đàn ông ở xã Cam Hồng đã nướng ăn và bị ngộ độc, rơi vào tình trạng hôn mê, tím tái. Sau khi được cấp cứu và chuyển tuyến điều trị, bệnh nhân đã ổn định sức khỏe, được xuất viện.