Kết quả xổ số miền Bắc hôm nay ngày 13/10/2026 

Từ một điểm bán bánh mì ở Quảng Ngãi, số người nhập viện được ghi nhận đã lên 135. Có gia đình nhiều thành viên cùng mắc; trong nhóm bệnh nhân có trẻ em và thai phụ. Nguyên nhân cụ thể vẫn đang được xác minh.