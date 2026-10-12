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Kết quả xổ số miền Bắc hôm nay ngày 12/10/2026

Kết quả xổ số miền Bắc hôm nay thứ Hai ngày 12/10/2026. Xem trực tiếp kết quả XSMB 12/10 được cập nhật nhanh trên VietNamNet.

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Kết quả xổ số miền Bắc hôm nay ngày 12/10/2026 (cập nhật)

Kết quả xổ số miền Bắc (XSMB) ngày 12/10/2026 được quay thưởng và công bố vào lúc 18h10 bởi công ty xổ số kiến thiết Hà Nội.

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Hoàng Dung

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/ket-qua-xo-so-mien-bac-hom-nay-ngay-12-10-2026-xsmb-thu-hai-hang-tuan-2563890.html