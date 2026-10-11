Kết quả xổ số miền Bắc hôm nay ngày 11/10/2026

Có những người cha, người mẹ lặng lẽ đi làm thêm sau giờ làm việc chính, nhận thêm từng công việc nhỏ để trang trải cuộc sống và lo cho con một tương lai đủ đầy hơn. Họ có thể giấu con không phải vì công việc ấy đáng xấu hổ, mà bởi họ sợ con mặc cảm trước bạn bè. Nhưng có lẽ, điều thế hệ trẻ cần học không phải là che giấu sự vất vả của cha mẹ, mà là biết trân trọng những giọt mồ hôi làm nên cuộc sống của mình.